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Лемешко Катерина Романова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лемешко Катерина Романова
Пол
жен
Номер записи
1061
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
137
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
8
Возраст по текущей РС
-
Куда убыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина выбытия
выдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
х. Голой
Место события
х. Голой, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 137об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 137
01 | Лемешко Роман Иванов: 54 / 67 | войсковые жители - глава
02 | Лемешко Анна Алексеева: 48 / 61 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лемешко Максим Романов: 23 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лемешко Марья Романова: 13 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Лемешко Катерина Романова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Выдана в замужество в слободу Костянтиновку за войскового жителя
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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