Яренко Яков Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яренко Яков Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1052
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 135
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- полугоду
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 136
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 135
01 | Яренко Иван Михаилов: - / 43 | войсковые жители - глава
02 | Яренко Катерина Павлова: - / 41 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яренко Наум Иванов: - / 17 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яренко Данило Иванов: - / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яренко Елена Иванова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Яренко Евстафий Иванов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яренко Тарас Иванов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Яренко Игнат Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Яренко Яков Иванов: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Яренко Евдокия Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Яровенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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