Осавуленко Семен Павлов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Осавуленко Семен Павлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1043
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 134
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 134
01 | Осавуленко Семен Павлов: - / 26 | войсковые жители - глава
- Дополнительная информация в записи
- Холост. Оной Осавуленко перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
- Комментарий наборщика
- В копии РС (И261-1-813) значится как Осауленко Современная версия фамилии - Осауленко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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