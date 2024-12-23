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Осавуленко Семен Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Осавуленко Семен Павлов
Пол
муж
Номер записи
1043
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
134
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 134
01 | Осавуленко Семен Павлов: - / 26 | войсковые жители - глава
Дополнительная информация в записи
Холост. Оной Осавуленко перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
Комментарий наборщика
В копии РС (И261-1-813) значится как Осауленко Современная версия фамилии - Осауленко (из Книги Памяти Кантемировского района)
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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