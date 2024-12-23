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Губска Наталия Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Губска Наталия Игнатова
Пол
жен
Номер записи
1042
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Михайловка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 133
01 | Губской Харитон Степанов: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Губска Наталия Игнатова: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество здешней округи из слободы Михайловски
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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