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Губской Харитон Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Губской Харитон Степанов
Пол
муж
Номер записи
1041
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
133
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Олшаны, Недригайловская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 133
01 | Губской Харитон Степанов: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Губска Наталия Игнатова: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Губской перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Недригайловской округи слободы Олшаной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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