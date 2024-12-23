Губской Харитон Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Губской Харитон Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1041
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 133
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Откуда прибыл
- сл. Олшаны, Недригайловская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 133
01 | Губской Харитон Степанов: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Губска Наталия Игнатова: - / 22 | войсковые жители - жена главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Губской перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Недригайловской округи слободы Олшаной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
- Комментарий наборщика
- Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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