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Лисенко Евфросиния Емелиянова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лисенко Евфросиния Емелиянова
Пол
жен
Номер записи
1040
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
132
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Олшаны, Недригайловская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
полугоду
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 132
01 | Лисенко Емелиян Дмитриев: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Лисенко Улияна Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лисенко Евфросиния Емелиянова: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Лисаненко перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Недригайловской округи слободы Олшаной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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