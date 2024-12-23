Марченко Агафия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко Агафия Иванова

Марченко Агафия Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Марченко Агафия Иванова
Пол
жен
Номер записи
1037
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
131
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1788
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 135
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 131
01 | Марченко Иван Семенов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Марченко Евфимия Емелиянова: - / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Марченко Никита Иванов: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Марченко Кузма Иванов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Марченко Анна Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Марченко Агафия Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Марченко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году по повелению земского суда причислен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.