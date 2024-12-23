Кононенко Евдокия Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Кононенко Евдокия Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1025
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 128
- Номер в семье/дворе
- 10
- Родственная связь
- дочь Григория [8]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 134
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 128
01 | Кононенко Игнат Сидоров: - / 32 | войсковые жители - глава
02 | Кононенко Евфросиния Григориева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кононенко Петр Игнатов: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кононенко Степан Игнатов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кононенко Андрей Игнатов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кононенко Давид Игнатов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Кононенко София Игнатова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Кононенко Григорий Сидоров: - / 28 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Кононенко Ирина Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Григория [8]
10 | Кононенко Евдокия Григориева: - / 1 | войсковые жители - дочь Григория [8]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Кононенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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