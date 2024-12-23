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Кононенко Петр Игнатов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кононенко Петр Игнатов
Пол
муж
Номер записи
1018
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
128
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 134
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 128
01 | Кононенко Игнат Сидоров: - / 32 | войсковые жители - глава
02 | Кононенко Евфросиния Григориева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кононенко Петр Игнатов: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кононенко Степан Игнатов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Кононенко Андрей Игнатов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Кононенко Давид Игнатов: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Кононенко София Игнатова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Кононенко Григорий Сидоров: - / 28 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Кононенко Ирина Иванова: - / 20 | войсковые жители - жена Григория [8]
10 | Кононенко Евдокия Григориева: - / 1 | войсковые жители - дочь Григория [8]
Дополнительная информация в записи
Оной Кононенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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