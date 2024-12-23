Лещенко Кирило Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛещенко Кирило Иванов

Лещенко Кирило Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Лещенко Кирило Иванов
Пол
муж
Номер записи
1012
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
127
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 133об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 127
01 | Лещенко Иван Алексеев: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Лещенко Мотрена Моисеева: - / 32 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Лещенко Кирило Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Лещенко Евфимия Иванова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Лещенко Домникия Иванова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Лещенко Ирина Иванова: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Лещенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.