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Емиц Настасия Моисеева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Емиц Настасия Моисеева
Пол
жен
Номер записи
1007
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 133
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 126
01 | Емиц Лаврентий Калинин: - / 40 | войсковые жители - глава
02 | Емиц Настасия Моисеева: - / 32 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Емиц Дионисий Лаврентиев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Емиц Дарья Лаврентиева: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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