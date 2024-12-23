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Емиц Лаврентий Калинин

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Емиц Лаврентий Калинин
Пол
муж
Номер записи
1006
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
126
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 133
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 126
01 | Емиц Лаврентий Калинин: - / 40 | войсковые жители - глава
02 | Емиц Настасия Моисеева: - / 32 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Емиц Дионисий Лаврентиев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Емиц Дарья Лаврентиева: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Емиц со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Емцев. Вероятен вариант Емец
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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