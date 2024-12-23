Стоногов Иван Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Стоногов Иван Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 991
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 124
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Мижирич, Лебединская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 132об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 124
01 | Стоногов Николай Сидоров: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Стоногова Анна Федорова: - / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стоногов Павел Николаев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Стоногов Антон Николаев: - / 15 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Стоногов Максим Николаев: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Стоногов Иван Николаев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Стоногова Мотрена Николаева: - / 8 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Стоногова Марья Николаева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Стоногов Евфрем Сидоров: - / 37 | войсковые жители - брат главы [1]
10 | Стоногова Агафия Акимова: - / 34 | войсковые жители - жена Евфрема [9]
11 | Стоногов Леонтий Евфремов: - / 15 | войсковые жители - сын Евфрема [9]
12 | Стоногов Игнат Евфремов: - / 14 | войсковые жители - сын Евфрема [9]
13 | Стоногов Василий Евфремов: - / 12 | войсковые жители - сын Евфрема [9]
14 | Стоногов Афанасий Евфремов: - / 3 | войсковые жители - сын Евфрема [9]
15 | Стоногова Ксения Евфремова: - / 8 | войсковые жители - дочь Евфрема [9]
16 | Стоногова Лукерья Евфремова: - / 4 | войсковые жители - дочь Евфрема [9]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Стоногин со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Лебединской округи слободы Мижирича, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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