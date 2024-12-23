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Блажко Иван Василиев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Блажко Иван Василиев
Пол
муж
Номер записи
977
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
123
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Пересечная, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1755
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 132
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 123
01 | Блажко Иван Василиев: - / 40 | войсковые жители - глава
02 | Блажко Евдокия Данилова: - / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Блажко Василий Иванов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Блажко София Иванова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Блажко Григорий Василиев: - / 37 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Блажко Тетияна Иванова: - / 25 | войсковые жители - жена Григория [5]
07 | Блажко Тихон Григориев: - / 3 | войсковые жители - сын Григория [5]
08 | Блажко Гаврило Григориев: - / 5 недель | войсковые жители - сын Григория [5]
09 | Блажко Марья Григориева: - / 8 | войсковые жители - дочь Григория [5]
Дополнительная информация в записи
Оной Блажко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Пересечной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Блажков - вероятно, это и есть современная версия
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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