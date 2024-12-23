Пелагея Пантелимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Пантелимонова

Пелагея Пантелимонова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Пелагея Пантелимонова
Пол
жен
Номер записи
972
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
121
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
племянница главы [1]
Откуда прибыл
сл. Пересечная, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1780
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 131
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 121
01 | Ниледва Лазорь Миронов: - / 50 | войсковые жители - глава
02 | Ниледва Мотрена Осипова: - / 45 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ниледва Федор Лазорев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ниледва Иван Лазорев: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ниледва Евдокия Лазорева: - / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Ниледва Васса Лазорева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Ниледва Евдокия Лукьянова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [3]
08 | Ниледва Наталия Федорова: - / 1 | войсковые жители - дочь Федора [3]
09 | Пелагея Пантелимонова: - / 15 | войсковые жители - племянница главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Ниледва со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Пересечной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.