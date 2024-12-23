Ниледва Евдокия Лукьянова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Ниледва Евдокия Лукьянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 970
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 121
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Федора [3]
- Откуда прибыл
- сл. Марковка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 131
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 121
01 | Ниледва Лазорь Миронов: - / 50 | войсковые жители - глава
02 | Ниледва Мотрена Осипова: - / 45 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Ниледва Федор Лазорев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Ниледва Иван Лазорев: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Ниледва Евдокия Лазорева: - / 18 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Ниледва Васса Лазорева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Ниледва Евдокия Лукьянова: - / 20 | войсковые жители - жена Федора [3]
08 | Ниледва Наталия Федорова: - / 1 | войсковые жители - дочь Федора [3]
09 | Пелагея Пантелимонова: - / 15 | войсковые жители - племянница главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество здешней округи в слободе Марковке с войсковых жителей
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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