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Цынбал Стефанида Дмитриева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Цынбал Стефанида Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
962
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
120
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Олшана, Золочевская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 130об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 120
01 | Цынбал Дмитрий Степанов: - / 30 | войсковые жители - глава
02 | Цынбал Евфросиния Григориева: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Цынбал Григорий Дмитриев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Цынбал Стефанида Дмитриева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Цынбал Мотрена Дмитриева: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Стефанида и Мотрона двоичаты. Оной Цынбал со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Золочевской округи слободы Олшаной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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