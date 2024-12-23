Волкова Стефанида Еремина
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Волкова Стефанида Еремина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 958
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 119
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- мать главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Олшана, Золочевская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 70
- Год рождения вычисленный
- 1725
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 130об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 119
01 | Волков Иван Марков: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Волкова Марина Ильина: - / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волков Дорофей Иванов: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волков Яков Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Волкова Катерина Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Волкова Марфа Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Волков Степан Марков: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
08 | Волкова Агрипина Михаилова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [7]
09 | Волкова Стефанида Еремина: - / 70 | войсковые жители - мать главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Слободы Олшаной войсковая жителка
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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