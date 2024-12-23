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Волкова Агрипина Михаилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волкова Агрипина Михаилова
Пол
жен
Номер записи
957
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Степана [7]
Откуда прибыл
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
взята замуж
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 130об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 119
01 | Волков Иван Марков: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Волкова Марина Ильина: - / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волков Дорофей Иванов: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волков Яков Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Волкова Катерина Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Волкова Марфа Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Волков Степан Марков: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
08 | Волкова Агрипина Михаилова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [7]
09 | Волкова Стефанида Еремина: - / 70 | войсковые жители - мать главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество здешней округи в слободе Смаглеевке с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС, девичья фамилия - Похилая
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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