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Волков Степан Марков

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Волков Степан Марков
Пол
муж
Номер записи
956
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
119
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
брат главы [1]
Откуда прибыл
сл. Олшана, Золочевская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1768
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 130об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 119
01 | Волков Иван Марков: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Волкова Марина Ильина: - / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Волков Дорофей Иванов: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Волков Яков Иванов: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Волкова Катерина Иванова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Волкова Марфа Иванова: - / 1 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Волков Степан Марков: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
08 | Волкова Агрипина Михаилова: - / 20 | войсковые жители - жена Степана [7]
09 | Волкова Стефанида Еремина: - / 70 | войсковые жители - мать главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Вовченко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества, Золочевской округи слободы Олшаной, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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