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Шестопал Андрей Григориев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Шестопал Андрей Григориев
Пол
муж
Номер записи
947
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
118
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 130
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 118
01 | Шестопал Григорий Иванов: - / 50 | войсковые жители - глава
02 | Шестопал Агрипина Леонтиева: - / 45 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Шестопал Степан Григориев: - / 19 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Шестопал Евдокия Григориева: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Шестопал Пантелимон Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Шестопал Андрей Григориев: - / 1 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Шестопал Анна Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Шестопал Мотрена Григориева: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Шестопал со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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