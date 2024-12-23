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Романенко Трофим Власов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Романенко Трофим Власов
Пол
муж
Номер записи
937
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
117
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 129об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 117
01 | Романенко Влас Ильин: - / 28 | войсковые жители - глава
02 | Романенко Настасия Тарасова: - / 25 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Романенко Трофим Власов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Романенко Елена Власова: - / 2 недели | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Романенко Анисим Ильин: - / 23 | войсковые жители - брат главы [1]
06 | Романенко Иван Ильин: - / 19 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Романенко Евфросиния Корнеева: - / 18 | войсковые жители - жена Анисима [5]
Дополнительная информация в записи
Оной Романенко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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