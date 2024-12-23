Гончаренко Варвара Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Варвара Трофимова

Гончаренко Варвара Трофимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Варвара Трофимова
Пол
жен
Номер записи
933
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
13
Родственная связь
дочь Трофима [8]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 129
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 116
01 | Гончаренко Григорий Демьянов: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Катерина Василиева: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Иван Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Ксения Григориева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Гончаренко Евфросиния Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гончаренко Тетияна Григориева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Гончаренко Трофим Демьянов: - / 35 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Гончаренко Мотрена Миронова: - / 30 | войсковые жители - жена Трофима [8]
10 | Гончаренко Евфим Трофимов: - / 12 | войсковые жители - сын Трофима [8]
11 | Гончаренко Денис Трофимов: - / 2 | войсковые жители - сын Трофима [8]
12 | Гончаренко Христина Трофимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
13 | Гончаренко Варвара Трофимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
14 | Гончаренко Устина Трофимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
Дополнительная информация в записи
Оной Гончаренко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.