Гончаренко Мотрена Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Мотрена Миронова

Гончаренко Мотрена Миронова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Гончаренко Мотрена Миронова
Пол
жен
Номер записи
929
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
116
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена Трофима [8]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 129
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 116
01 | Гончаренко Григорий Демьянов: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Катерина Василиева: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Иван Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Ксения Григориева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Гончаренко Евфросиния Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гончаренко Тетияна Григориева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Гончаренко Трофим Демьянов: - / 35 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Гончаренко Мотрена Миронова: - / 30 | войсковые жители - жена Трофима [8]
10 | Гончаренко Евфим Трофимов: - / 12 | войсковые жители - сын Трофима [8]
11 | Гончаренко Денис Трофимов: - / 2 | войсковые жители - сын Трофима [8]
12 | Гончаренко Христина Трофимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
13 | Гончаренко Варвара Трофимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
14 | Гончаренко Устина Трофимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.