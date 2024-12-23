Гончаренко Трофим Демьянов
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Гончаренко Трофим Демьянов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 928
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 116
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- брат главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 129
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 116
01 | Гончаренко Григорий Демьянов: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Гончаренко Катерина Василиева: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Гончаренко Иван Григориев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Гончаренко Ксения Григориева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Гончаренко Евфросиния Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Гончаренко Мотрена Григориева: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Гончаренко Тетияна Григориева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Гончаренко Трофим Демьянов: - / 35 | войсковые жители - брат главы [1]
09 | Гончаренко Мотрена Миронова: - / 30 | войсковые жители - жена Трофима [8]
10 | Гончаренко Евфим Трофимов: - / 12 | войсковые жители - сын Трофима [8]
11 | Гончаренко Денис Трофимов: - / 2 | войсковые жители - сын Трофима [8]
12 | Гончаренко Христина Трофимова: - / 8 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
13 | Гончаренко Варвара Трофимова: - / 6 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
14 | Гончаренко Устина Трофимова: - / 4 | войсковые жители - дочь Трофима [8]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Гончаренко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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