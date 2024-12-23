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Покусаева Пелагея Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Покусаева Пелагея Яковлева
Пол
жен
Номер записи
919
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Ивана [3]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 128об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 115
01 | Покусаев Павел Куприянов: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Покусаева Агафия Акимова: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Покусаев Иван Павлов: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаев Степан Павлов: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Покусаев Григорий Павлов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Покусаева Варвара Павлова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Покусаева Пелагея Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Покусаева Улияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
Комментарий наборщика
Из анализа РС есть вероятность, что тут ошибка, и жена была взята из хутора Скнарин, тогда её девичья фамилия - Браташева
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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