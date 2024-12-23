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Покусаев Григорий Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Покусаев Григорий Павлов
Пол
муж
Номер записи
917
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
115
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Причина поступления
смена жительства
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 128об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 115
01 | Покусаев Павел Куприянов: - / 45 | войсковые жители - глава
02 | Покусаева Агафия Акимова: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Покусаев Иван Павлов: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаев Степан Павлов: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Покусаев Григорий Павлов: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Покусаева Варвара Павлова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Покусаева Пелагея Яковлева: - / 20 | войсковые жители - жена Ивана [3]
08 | Покусаева Улияна Иванова: - / 2 | войсковые жители - дочь Ивана [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Покусаев со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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