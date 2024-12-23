Яровой Иван Тимофеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Яровой Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 907
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 114
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Причина поступления
- смена жительства
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 128
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 114
01 | Яровой Тимофей Иванов: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Ярова Наталия Алексеева: - / 40 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яровой Прокофий Тимофеев: - / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яровой Аврам Тимофеев: - / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Яровой Яков Тимофеев: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Яровой Иван Тимофеев: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Яровой Василий Тимофеев: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Ярова Анна Тимофеева: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Ярова Пелагея Яковлева: - / 25 | войсковые жители - жена Прокофия [3]
10 | Ярова Акилина Прокофиева: - / 1 | войсковые жители - дочь Прокофия [3]
11 | Ярова Евгения Андреева: - / 20 | войсковые жители - жена Аврама [4]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Яровой со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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