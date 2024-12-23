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Покусаева Ксения Леонтиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Покусаева Ксения Леонтиева
Пол
жен
Номер записи
901
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
113
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
дочь Леонтия [3]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
полугоду
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 127об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 113
01 | Покусаев Самоило Леонтиев: - / 60 | войсковые жители - глава
02 | Покусаев Павел Самоилов: - / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Покусаев Леонтий Самоилов: - / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаева Мелания Самоилова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Покусаева Анна Карпова: - / 25 | войсковые жители - жена Павла [2]
06 | Покусаев Осип Павлов: - / 7 | войсковые жители - сын Павла [2]
07 | Покусаев Трофим Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын Павла [2]
08 | Покусаева Агафия Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь Павла [2]
09 | Покусаева Ирина Павлова: - / 4 | войсковые жители - дочь Павла [2]
10 | Покусаева Христина Никитина: - / 20 | войсковые жители - жена Леонтия [3]
11 | Покусаев Гордей Леонтиев: - / 3 | войсковые жители - сын Леонтия [3]
12 | Покусаева Ксения Леонтиева: - / полугоду | войсковые жители - дочь Леонтия [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Покусаев со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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