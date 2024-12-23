Покусаева Мелания Самоилова
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Покусаева Мелания Самоилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 893
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 113
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 127об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 113
01 | Покусаев Самоило Леонтиев: - / 60 | войсковые жители - глава
02 | Покусаев Павел Самоилов: - / 35 | войсковые жители - сын главы [1]
03 | Покусаев Леонтий Самоилов: - / 28 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Покусаева Мелания Самоилова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Покусаева Анна Карпова: - / 25 | войсковые жители - жена Павла [2]
06 | Покусаев Осип Павлов: - / 7 | войсковые жители - сын Павла [2]
07 | Покусаев Трофим Павлов: - / 1 | войсковые жители - сын Павла [2]
08 | Покусаева Агафия Павлова: - / 9 | войсковые жители - дочь Павла [2]
09 | Покусаева Ирина Павлова: - / 4 | войсковые жители - дочь Павла [2]
10 | Покусаева Христина Никитина: - / 20 | войсковые жители - жена Леонтия [3]
11 | Покусаев Гордей Леонтиев: - / 3 | войсковые жители - сын Леонтия [3]
12 | Покусаева Ксения Леонтиева: - / полугоду | войсковые жители - дочь Леонтия [3]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Покусаев со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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