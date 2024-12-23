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Богодуховска Евфимия Миронова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Богодуховска Евфимия Миронова
Пол
жен
Номер записи
888
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
112
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 127
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 112
01 | Богодуховский Михаило Гаврилов: - / 23 | войсковые жители - глава
02 | Богодуховска Евфимия Миронова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Богодуховска Параскева Гаврилова: - / 7 | войсковые жители - сестра главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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