Яровой Никита Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯровой Никита Николаев

Яровой Никита Николаев

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яровой Никита Николаев
Пол
муж
Номер записи
880
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
2 недели
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 110
01 | Яровой Николай Иванов: - / 20 | войсковые жители - глава
02 | Ярова Елена Игнатова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яровой Никита Николаев: - / 2 недели | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Яровой со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.