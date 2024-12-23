Ярова Елена Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрова Елена Игнатова

Ярова Елена Игнатова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Ярова Елена Игнатова
Пол
жен
Номер записи
879
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
110
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 110
01 | Яровой Николай Иванов: - / 20 | войсковые жители - глава
02 | Ярова Елена Игнатова: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яровой Никита Николаев: - / 2 недели | войсковые жители - сын главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.