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Малеев Савва Романов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Малеев Савва Романов
Пол
муж
Номер записи
875
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
109
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1783
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 109
01 | Малеев Роман Лаврентиев: - / 48 | войсковые жители - глава
02 | Малеева Пелагея Григориева: - / 29 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Малеева Мелания Романова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Малеев Савва Романов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Малеев Евфим Романов: - / 8 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Малеева Параскева Романова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Малеев со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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