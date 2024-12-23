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Стрелец Дарья Якимова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Стрелец Дарья Якимова
Пол
жен
Номер записи
871
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
108
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 126
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 108
01 | Стрелец Яким Григориев: - / 39 | войсковые жители - глава
02 | Стрелец Параскева Никифорова: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стрелец Мотрена Якимова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Стрелец Анна Якимова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Стрелец Ксения Якимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Стрелец Дарья Якимова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Стрелец со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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