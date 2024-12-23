Свинаренко Мирон Гордеев
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Свинаренко Мирон Гордеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 861
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 107
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Год поступления
- 1789
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- полугоду
- Год рождения вычисленный
- 1794
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 125об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 107
01 | Свинаренко Гордей Иванов: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Свинаренко Пелагея Ерофеева: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинаренко Кузма Гордеев: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Свинаренко Яков Гордеев: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Свинаренко Евдокия Гордеева: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Свинаренко Семен Гордеев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Свинаренко Мирон Гордеев: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Свинаренко Евфимия Гордеева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Свинаренко Марина Зеновьева: - / 24 | войсковые жители - жена Кузмы [3]
10 | Свинаренко Василий Кузмин: - / 1 | войсковые жители - сын Кузмы [3]
11 | Свинаренко Феодосия Кузмина: - / 3 | войсковые жители - дочь Кузмы [3]
- Дополнительная информация в записи
- Оной Свинаренко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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