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Свинаренко Гордей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Свинаренко Гордей Иванов
Пол
муж
Номер записи
855
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
107
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 125об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 107
01 | Свинаренко Гордей Иванов: - / 37 | войсковые жители - глава
02 | Свинаренко Пелагея Ерофеева: - / 36 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Свинаренко Кузма Гордеев: - / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Свинаренко Яков Гордеев: - / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Свинаренко Евдокия Гордеева: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Свинаренко Семен Гордеев: - / 4 | войсковые жители - сын главы [1]
07 | Свинаренко Мирон Гордеев: - / полугоду | войсковые жители - сын главы [1]
08 | Свинаренко Евфимия Гордеева: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
09 | Свинаренко Марина Зеновьева: - / 24 | войсковые жители - жена Кузмы [3]
10 | Свинаренко Василий Кузмин: - / 1 | войсковые жители - сын Кузмы [3]
11 | Свинаренко Феодосия Кузмина: - / 3 | войсковые жители - дочь Кузмы [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Свинаренко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Свинарь - вероятно, это и есть современная версия. Возможно, Свинарев В оригинале (И261-1-827) фамилия - Свынаренко, в копии (И261-1-813) - Свинаренко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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