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Жолтоногова Дарья Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Жолтоногова Дарья Степанова
Пол
жен
Номер записи
853
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
106
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 125
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 106
01 | Жолтоногов Степан Петров: - / 46 | войсковые жители - глава
02 | Жолтоногова Мелания Яковлева: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Жолтоногова Настасия Степанова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Жолтоногова Агафия Степанова: - / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Жолтоногова Дарья Степанова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Жолтоногова Феодосия Степанова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Жолтоногов со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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