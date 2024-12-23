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Стоженко Анна Ильина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Стоженко Анна Ильина
Пол
жен
Номер записи
841
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
104
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1762
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 124об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 104
01 | Стоженко Корней Сидоров: - / 39 | войсковые жители - глава
02 | Стоженко Анна Ильина: - / 33 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Стоженко Евфим Корнеев: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Стоженко Федор Корнеев: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Стоженко Настасия Корнеева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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