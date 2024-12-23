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Безрук Евдокия Афанасиева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Безрук Евдокия Афанасиева
Пол
жен
Номер записи
834
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
103
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1737
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 103
01 | Безрук Андрей Иванов: - / 61 | войсковые жители - глава
02 | Безрук Евдокия Афанасиева: - / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Безрук Вакула Андреев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Безрук Евдокия Маркова: - / 20 | войсковые жители - жена Вакулы [3]
05 | Безрук Кузма Вакулов: - / 3 | войсковые жители - сын Вакулы [3]
06 | Безрук Варвара Вакулова: - / 6 | войсковые жители - дочь Вакулы [3]
07 | Безрук Стефанида Вакулова: - / 1 | войсковые жители - дочь Вакулы [3]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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