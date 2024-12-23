Безрук Евдокия Афанасиева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Безрук Евдокия Афанасиева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 834
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 103
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1737
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 124
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 103
01 | Безрук Андрей Иванов: - / 61 | войсковые жители - глава
02 | Безрук Евдокия Афанасиева: - / 58 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Безрук Вакула Андреев: - / 25 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Безрук Евдокия Маркова: - / 20 | войсковые жители - жена Вакулы [3]
05 | Безрук Кузма Вакулов: - / 3 | войсковые жители - сын Вакулы [3]
06 | Безрук Варвара Вакулова: - / 6 | войсковые жители - дочь Вакулы [3]
07 | Безрук Стефанида Вакулова: - / 1 | войсковые жители - дочь Вакулы [3]
- Дополнительная информация в записи
- Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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