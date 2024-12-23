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Бакуменко Ксения Иванова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Бакуменко Ксения Иванова
Пол
жен
Номер записи
831
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Якова [6]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 124
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 102
01 | Бакуменко Илия Аврамов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Бакуменко Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бакуменко Тимофей Ильин: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бакуменко Федор Ильин: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бакуменко Параскева Ильина: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бакуменко Яков Аврамов: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Игнат: - / 10 | войсковые жители - племянник главы [1]
08 | Бакуменко Ксения Иванова: - / 25 | войсковые жители - жена Якова [6]
09 | Бакуменко Мелания Михаилова: - / 65 | войсковые жители - мать главы [1]
Дополнительная информация в записи
Взятая в замужество в слободе Деркачах с войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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