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Игнат

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Игнат
Пол
муж
Номер записи
830
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
102
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
племянник главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 47
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 102
01 | Бакуменко Илия Аврамов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Бакуменко Параскева Иванова: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Бакуменко Тимофей Ильин: - / 5 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Бакуменко Федор Ильин: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Бакуменко Параскева Ильина: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Бакуменко Яков Аврамов: - / 27 | войсковые жители - брат главы [1]
07 | Игнат: - / 10 | войсковые жители - племянник главы [1]
08 | Бакуменко Ксения Иванова: - / 25 | войсковые жители - жена Якова [6]
09 | Бакуменко Мелания Михаилова: - / 65 | войсковые жители - мать главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Бакуменко со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
Комментарий наборщика
В деле отчества и фамилии не было, из анализа РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187) это может быть Игнат Константинов Лебеденко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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