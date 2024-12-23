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Легенка Ксения Данилова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Легенка Ксения Данилова
Пол
жен
Номер записи
820
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
101
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь главы [1]
Откуда прибыл
сл. Деркачи, Харковская окр., Харковское нам.
Год поступления
1789
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.813, лист: 46об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 101
01 | Легенкой Данило Семенов: - / 49 | войсковые жители - глава
02 | Легенка Марина Акимова: - / 48 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Легенкой Павел Данилов: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Легенкой Трофим Данилов: - / 20 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Легенкой Роман Данилов: - / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Легенка Христина Данилова: - / 16 | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Легенка Улияна Данилова: - / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Легенкой Иван Данилов: - / 10 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Легенкой Макар Данилов: - / 7 | войсковые жители - сын главы [1]
10 | Легенкой Емелиян Данилов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
11 | Легенка Ксения Данилова: - / 4 | войсковые жители - дочь главы [1]
12 | Легенка Евфросиния Данилова: - / 3 | войсковые жители - дочь главы [1]
13 | Легенка Марья Евфимова: - / 20 | войсковые жители - жена Павла [3]
14 | Легенкой Тихон Павлов: - / 2 недели | войсковые жители - сын Павла [3]
Дополнительная информация в записи
Оной Легенкой со всем семейством перешел в слободу Смаглеевку на жительство в 789-м году, Харковского намесничества и округи слободы Деркачей, из войсковых жителей, платящих тамо подушной оклад по 1 р 20 ко нагод, а в нынешнем 795-м году казенною палатою причислен
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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