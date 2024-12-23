Усенко Параскева Григориева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Усенко Параскева Григориева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 791
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 99
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь главы [1]
- Год поступления
- 1795
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121об
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 99
01 | Усенко Григорий Иванов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Усенко Мелания Андреева: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Усенко Прокофий Григориев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Усенко Иван Григориев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Усенко Марфа Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Усенко Параскева Григориева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Отпущенны на волю из подданных малороссиян и по повелению земского суда причислены в нынешнем 795-м году
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- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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