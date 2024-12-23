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Усенко Марфа Григориева

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Усенко Марфа Григориева
Пол
жен
Номер записи
790
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
99
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 99
01 | Усенко Григорий Иванов: - / 35 | войсковые жители - глава
02 | Усенко Мелания Андреева: - / 30 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Усенко Прокофий Григориев: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Усенко Иван Григориев: - / 3 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Усенко Марфа Григориева: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Усенко Параскева Григориева: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Отпущенны на волю из подданных малороссиян и по повелению земского суда причислены в нынешнем 795-м году
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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