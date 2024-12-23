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Никифорова Мелания Петрова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Никифорова Мелания Петрова
Пол
жен
Номер записи
783
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
98
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь главы [1]
Год поступления
1795
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 98
01 | Никифоров Петр Никифоров: - / 36 | войсковые жители - глава
02 | Никифорова Марья Матвеева: - / 28 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Никифорова Мелания Петрова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
04 | Никифорова Мотрена Петрова: - / 5 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Никифорова Параскева Петрова: - / 2 | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Отпущенны на волю из подданных малороссиян и по повелению земского суда причислены в нынешнем 795-м году
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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