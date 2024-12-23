Грицаенкова Катерина Матвеева
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Грицаенкова Катерина Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 778
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 96
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена главы [1]
- Откуда прибыл
- сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 96
01 | Грицаенков Петр Павлов: - / 26 | войсковые жители - глава
02 | Грицаенкова Катерина Матвеева: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Грицаенков Игнат Павлов: - / 20 | войсковые жители - брат главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Пришли сюда на жительство и по повелению земского суда причислены слободы Констянтиновки из войсковых жителей
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.