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Грицаенков Петр Павлов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Грицаенков Петр Павлов
Пол
муж
Номер записи
777
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
96
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Костянтиновка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Причина поступления
смена жительства
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 96
01 | Грицаенков Петр Павлов: - / 26 | войсковые жители - глава
02 | Грицаенкова Катерина Матвеева: - / 20 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Грицаенков Игнат Павлов: - / 20 | войсковые жители - брат главы [1]
Дополнительная информация в записи
Оной Грицаенко пришёл сюда на жительство и по повелению земского суда причислен слободы Констянтиновки из войсковых жителей
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Но, судя по РС за 1816 (ГАВО, И18-1-187), фамилия у семьи сменилась на Грицаенко - вероятно, это и есть современная версия
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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