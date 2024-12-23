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Евдокия

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Евдокия
Пол
жен
Номер записи
776
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
95
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
внучка главы [1]
Откуда прибыл
г. Бирюч, Бирюченская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1785
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 95
01 | Плотников Никита Иванов: - / 55 | войсковые жители - глава
02 | Плотникова Варвара Романова: - / 54 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Плотников Осип Никитин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Плотников Василий Никитин: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Плотникова Евдокия Михаилова: - / 24 | войсковые жители - жена Осипа [3]
06 | Плотникова Анна Осипова: - / 2 | войсковые жители - дочь Осипа [3]
07 | Плотникова Ирина Осипова: - / 6 недель | войсковые жители - дочь Осипа [3]
08 | Евдокия: - / 10 | войсковые жители - внучка главы [1]
Дополнительная информация в записи
Причислены по повелению земского суда города Бирюча из войсковых жителей
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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