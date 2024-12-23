Евдокия
Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
- ФИО
- Евдокия
- Пол
- жен
- Номер записи
- 776
- Сословие
- войсковые жители
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 95
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- внучка главы [1]
- Откуда прибыл
- г. Бирюч, Бирюченская окр., Воронежское нам.
- Возраст по прошлой РС
- -
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Воронежское
- Уезд
- Калитвянская
- Место
- сл. Смаглеевка
- Место события
- сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 121
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 95
01 | Плотников Никита Иванов: - / 55 | войсковые жители - глава
02 | Плотникова Варвара Романова: - / 54 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Плотников Осип Никитин: - / 26 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Плотников Василий Никитин: - / 16 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Плотникова Евдокия Михаилова: - / 24 | войсковые жители - жена Осипа [3]
06 | Плотникова Анна Осипова: - / 2 | войсковые жители - дочь Осипа [3]
07 | Плотникова Ирина Осипова: - / 6 недель | войсковые жители - дочь Осипа [3]
08 | Евдокия: - / 10 | войсковые жители - внучка главы [1]
- Дополнительная информация в записи
- Причислены по повелению земского суда города Бирюча из войсковых жителей
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Чёрной
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