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Кабаченко Павел Романов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Кабаченко Павел Романов
Пол
муж
Номер записи
765
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
94
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Откуда прибыл
сл. Марковка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 120об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 94
01 | Кабаченко Павел Романов: - / 25 | войсковые жители - глава
02 | Кабаченко Параскева Максимова: - / 24 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Кабаченко Лаврентий Павлов: - / 2 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Кабаченко Ксения Павлова: - / полугоду | войсковые жители - дочь главы [1]
Дополнительная информация в записи
Калитвянской округи слободы Марковки
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Кабыченко
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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